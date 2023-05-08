رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وخطوات الاشتراك بالبرنامج

تكافل وكرامة من أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها مصر لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من تبعات الوضع الاقتصادي الحالي والتي بدأت في التغير منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي 2016.

برنامج تكافل وكرامة

وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي فرز المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط التي حدددتها مسبقًا ، كما وفرت بعض القنوات الالكترونية لاستعلام المستفيدين منه وكذلك تقديم شكاوى تكافل وكرامة، وتعرضها الدستور في التقرير التالي .

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

يستطيع الراغبون في اجراء استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالتالي:

الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة ثم الضغط على زر استعلام فتظهر النتيجة ، ويمكن اجراء شكاوى تكافل وكرامة من خلال نفس الرابط السابق وبعد ادخال الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة الضغط على زر شكاوى.

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة إجراءات الإشتراك بالبرنامج والتي جاءت كالتالي وفق منشور على الموقع الرسمي للوزارة وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومعها بعض الأوراق المطلوبة ومنها :