الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وخطوات الاشتراك بالبرنامج

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة من أكبر برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها مصر لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من تبعات الوضع الاقتصادي الحالي والتي بدأت في التغير منذ تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي 2016.

برنامج تكافل وكرامة 

وتتولي وزارة التضامن الاجتماعي فرز المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط التي حدددتها مسبقًا ، كما وفرت بعض القنوات الالكترونية لاستعلام المستفيدين منه وكذلك تقديم شكاوى تكافل وكرامة، وتعرضها الدستور في التقرير التالي . 

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

يستطيع الراغبون في اجراء استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالتالي: 

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2023

رابط مفتوح.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى مايو 2023

الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة ثم الضغط على زر استعلام فتظهر النتيجة ، ويمكن اجراء شكاوى تكافل وكرامة من خلال نفس الرابط السابق وبعد ادخال الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة الضغط على زر شكاوى. 

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ برنامج تكافل وكرامة إجراءات الإشتراك بالبرنامج والتي جاءت كالتالي وفق منشور على الموقع الرسمي للوزارة وهي التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومعها بعض الأوراق المطلوبة ومنها : 

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
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لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى المرحلة الثانية

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