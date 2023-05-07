رابط مفتوح.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى مايو 2023

في إطار حرص الدولة على دعم المستحقين بشكل دائم، يهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 والخطوات اللازمة للاستعلام.

رابط مفتوح.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

يمكن لأي مواطن الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي https://tk.moss.gov.eg

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو ويونيو 2023

تقوم “وزارة التضامن الاجتماعي” بصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.

أرقام شكاوى وتظلمات معاشات تكافل وكرامة



يمكن لأي مواطن يستحق الآن تقديم تظلمات من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة بعدة وسائل منها الاتصال برقم الخط الساخن 19680.

ويمكن تقديم تظلمات أيضًا من معاش تكافل وكرامة أيضًا على البريد الإلكتروني: [email protected]

ويمكن تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg

خطوات الاشتراك في معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023



يستطيع أي مواطن الآن الاشتراك في برنامج “تكافل وكرامة” من خلال التقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها “محل سكن المتقدم” بالمستندات التالية:

1- ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- ضرورة إحضار صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- ضرورة إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4 - ضرورة إحضار صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5 - ضرورة إحضار صورة من بطاقة التموين.

6- ضرورة إحضار بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- ضرورة إحضار مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

طريقة الاشتراك في تكافل وكرامة 2023



تستطيع الاشتراك في معاش تكافل وكرامة من مكتب الإدارة الاجتماعية الذي يتبعه محل السكن الخاص بالمواطن الراغب في الاشتراك بالمستندات المطلوبة التالية:

يجب إحضار صور بطاقة الرقم القومى السارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

يجب إحضار صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

يجب إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.

يجب إحضار صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

يجب إحضار قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

يجب إحضار صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

يجب إحضار كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة المرض المزمن والإعاقة).

يجب إحضار صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

يجب إحضار صورة إقرار الوصاية للأيتام.

يجب إحضار صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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