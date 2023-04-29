لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل يومي على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا.

وتزداد عمليات البحث بموقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023، وطرق الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023 بالخطوات.

تابع مع الدستور في السطور التالية كل التفاصيل والمعلومات التي تشمل معاش تكافل وكرامة 2023 بالخطوات.

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

يستطيع المواطن الاستعلام الآن عن معاش تكافل وكرامة للمشتركين من موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من الرابط التالي: هنا.

طرق الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

صور بطاقة الرقم القومى السارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة المرض المزمن والإعاقة).

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

خطوات الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.

2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4 - صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5 - صورة من بطاقة التموين.

6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.