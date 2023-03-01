الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2023 وقيمة المعاش للأسرة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يهتم آلاف المصريين في مختلف المحافظات بالبحث عن معاش تكافل وكرامة كونهم يوفر لهم دخل ثابت شهريًا، ويهدف برنامج تكافل وكرامة منذ بدايته في 2018 إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الذين لديهم أطفال ويتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى التعليم.

قيمة معاش تكافل وكرامة

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي لكل أسرة 60 جنيها للتلميذ فى المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للتلميذ فى المرحلة الإعدادية، و100 جنيه للتلميذ فى المرحلة الثانوية، وهناك شرط لحصول الأسرة على هذه المبالغ وهو أن ستمر اطفالها فى الحضور بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية، هذا بالنسبة للجانب التعليمى لبرنامج تكافل.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الحصول على المعاش

الجانب الصحي لبرنامج تكافل وكرامة

لكن هناك جانب آخر له وهو الجانب الصحى للبرنامج إذ يقدم دعما نقديا للأسر التى لديها أطفال قبل سن المدرسة، وللأمهات الحوامل ولهذا شروط أيضًا حيث يجب أن تقوم الأسرة بتنفيذ برامج الرعاية الصحية التى تضعها وزارة الصحة من حيث متابعة الحمل للأمهات والجنين في كل شهور الحمل وبعد الإنجاب عليهم تنفيذ برامج التطعيمات والوقاية للأطفال حديثى الولادة والأقل من 6 سنوات، وكما وضع البرنامج شرط آخر وهو الحد الأقصى للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج هو ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة .

ويمكن للأسر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023 على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي

طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وتستطيع الأسر الاشتراك في معاش تكافل وكرامة من خلال مكتب الإدارة الاجتماعية  المنتشرة في المحافظات التي يتبعها محل السكن الخاص الخاص براغب الاشتراك وعليه تقديم عدد من المستندات والتي جاءت كالأتي:

مستندات التقديم في معاش تكافل وكرامة

  • • صور بطاقة الرقم القومى السارية وعلى العنوان الحالى للأفراد.
  • • صور شهادة الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنه.
  • • صور قسيمة الزواج أو الطلاق للسيدات.
  • • صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين "في حالة تواجدها"
  • • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.
  • • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية (في حالة إصابة أحد أفراد العائلة بمرض مزمن أو الإعاقة).
  • • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
تكافل معاش ‎ رابط استعلام تكافل وكرامة الأسر إجراءات الإشتراك برنامج تكافل وكرامة

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الحصول على المعاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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