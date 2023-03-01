رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2023 وقيمة المعاش للأسرة

يهتم آلاف المصريين في مختلف المحافظات بالبحث عن معاش تكافل وكرامة كونهم يوفر لهم دخل ثابت شهريًا، ويهدف برنامج تكافل وكرامة منذ بدايته في 2018 إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الذين لديهم أطفال ويتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى التعليم.

قيمة معاش تكافل وكرامة

تصرف وزارة التضامن الاجتماعي لكل أسرة 60 جنيها للتلميذ فى المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للتلميذ فى المرحلة الإعدادية، و100 جنيه للتلميذ فى المرحلة الثانوية، وهناك شرط لحصول الأسرة على هذه المبالغ وهو أن ستمر اطفالها فى الحضور بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية، هذا بالنسبة للجانب التعليمى لبرنامج تكافل.

الجانب الصحي لبرنامج تكافل وكرامة

لكن هناك جانب آخر له وهو الجانب الصحى للبرنامج إذ يقدم دعما نقديا للأسر التى لديها أطفال قبل سن المدرسة، وللأمهات الحوامل ولهذا شروط أيضًا حيث يجب أن تقوم الأسرة بتنفيذ برامج الرعاية الصحية التى تضعها وزارة الصحة من حيث متابعة الحمل للأمهات والجنين في كل شهور الحمل وبعد الإنجاب عليهم تنفيذ برامج التطعيمات والوقاية للأطفال حديثى الولادة والأقل من 6 سنوات، وكما وضع البرنامج شرط آخر وهو الحد الأقصى للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج هو ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة .

ويمكن للأسر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2023 على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي

طريقة الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وتستطيع الأسر الاشتراك في معاش تكافل وكرامة من خلال مكتب الإدارة الاجتماعية المنتشرة في المحافظات التي يتبعها محل السكن الخاص الخاص براغب الاشتراك وعليه تقديم عدد من المستندات والتي جاءت كالأتي:

مستندات التقديم في معاش تكافل وكرامة