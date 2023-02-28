الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الحصول على المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

دشنت الدولة برنامج تكافل وكرامة لمساندة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في تدبير احتياجاتهم، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم لحمايتهم من تداعيات تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتقوم الدولة كل عام بزيادة شريحة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة مع التغيرات الاقتصادية التي تواجه مصر والتي أثرت على الأسعار، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وكيفية الحصول على المعاش. 

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم  ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على زر استعلام، ومن خلال نفس الرابط يمكنك تقديم شكوى تكافل وتكافل، وبدلًا من الضغط على زر استعلام بعد كتابة الرقم القومي قم بالضغط على زر شكاوى. 

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خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول في برنامج تكافل وكرامة، منها استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية للأسرة، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

ولكي يستطيع المواطنين الاشتراك بالبرنامج فعليهم التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وهي صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

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وائل لطفي

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