بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم أدوات الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الهمم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لهم حقوقهم بعد سنوات من التهميش.

وتوفر وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي المسئولين عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وكافة التفاصيل الخاصة بها، وتعرض الدستور في رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال زيارة موقع وزارة الصحة للخدمات المتكاملة أو الضغط على الرابط التالي: http://pod.mohp.gov.egx ، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على زر بحث.

وتنوه وزارة الصحة على ضرورة الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين لإجراء الكشف الطبي، وتجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها اللجنه واعادة تحديد موعد أخر لإجراء الكشف الطبي.

وبعد إتمام الكشف الطبى تتم مراجعة الأوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل، والذهاب الى اللجنه التى قامت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ثم استكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم

وبعد ذلك يتم تحوبل الطلب للتضامن وإرسال التقارير الطبية الخاصة بكم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل اقامتك لاستكمال الإجراءات.

خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://rdis.moss.gov.eg

وحددت خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم.

بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا احتفظ به، ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بناءا على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.