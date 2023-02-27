سعر كرتونة رمضان 2023 ومنافذ أهلا رمضان في القاهرة

كرتونة رمضان عبارة عن مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها الأسر المصرية في وجباتها، يتم بيع كرتونة رمضان بسعر مخفض يتناسب مع دخل أغلب الأسر.

كرتونة رمضان 2023

وطرحت وزارة التموين كرتونة رمضان قبل بدء الشهر بعدة أسابيع لمساندة الأسر في تخطي أزمة ارتفاع الأسعار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مكونات وأسعار كرتونة رمضان، ومنافذ معارض أهلا رمضان والتي تباع فيها الكرتونة.

سعر كرتونة رمضان 2023

يبدأ سعر كرتونة رمضان التي تباع في منافذ أهلا رمضان وفي العديد من الأسواق والسوبر ماركت بـ 55 جنيهًا تضم مكرونة، وسكر، وبرطمان صلصة، وزيت، وعبوة شاي، وسكر، وكرتونة رمضان بسعر 70 جنيهًا تحتوي على 2 كيلو مكرونة، وكيلو أرز، وزجاجة زيت، وكيلو سكر، وعبوة شاي، وكيس فول.

وتشمل كرتونة رمضان بسعر 100 جنيه على كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، وكيلو شعرية، وزجاجة زيت، وكيلو سكر، وبرطمان صلصة، وكيس ملح، وتشمل الكرتونة التي تم تحديد سعرها عند 136 جنيهًا على 3 كيلو مكرونة، وكيلو شعرية، ولتر زيت، وكيلو أرز، وبرطمان صلصة، و2 كيلو سكر، وعبوة شاي، وكيلو شعرية، وكيس فول، وكيس ملح.

منافذ معارض أهلا رمضان

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة منافذ لمعارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية، وافتتح محافظ القاهرة عدة منافذ لمعرض أهلا رمضان في هذه المناطق:

حلوان شارع أبو رجيله - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم.

طره مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد امناء الشرطة.

دار السلام شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

المعصرة شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة.

البساتين شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبي - منطقة بير أم سلطان.

15 مايو أمام مبنى الحي.

المقطم ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

السيدة زينب امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي.

مصر القديمة أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة.

الخليفة شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات.

التبين شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط .