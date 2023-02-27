موعد شهر رمضان 2023 والإجازات الرسمية والأسبوعية في شهر الصيام

يبحث العديد من المواطنين عن موعد شهر رمضان 2023 حيث يفصلنا عن الشهر الكريم 3 أسابيع فقط ويستعد الجميع إلى هذا الشهر وهو شهر العبادات والبركة.

موعد شهر رمضان 2023

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2023 حيث أكد أن أول أيام رمضان سوف تكون يوم 23 مارس لعام 2023 وبالتزامن مع قرب شهر رمضان الكريم يبحث العديد من المواطنين ايضًا عن الاجازات الرسمية فى شهر رمضان.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

وهى كالتالى:

1- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.. (عطلة أسبوعية).

2- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان..(عطلة أسبوعية).

3- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان..(عطلة أسبوعية).

4- السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان.. .(عطلة أسبوعية).

5- الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان.. .(عطلة أسبوعية).

6- السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان.. .(عطلة أسبوعية).

7- الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان.. .(عطلة أسبوعية).

8- السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان.. .(عطلة أسبوعية).

9- الإثنين 17 إبريل الموافق 26 رمضان.. (شم النسيم).

أدعية شهر رمضان

وقبل شهر رمضان يبحث المواطنين أيضًا عن أهم الادعية لاستقبال شهر رمضان وترصد الدستور هذه الادعية.

_ اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وأنتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

_اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.

_اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة. قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم. وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات اللهم بلغنا رمضان.