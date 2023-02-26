الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء: مدبولي يصل الدوحة في زيارة عمل.. وأعمال جديدة لمحمد رمضان

هذا المساء
هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار خاصة برئيس الوزراء وأخبار فنية وأخرى تعليمية فى هذا السياق نرصد نشرة أخبار هذا المساء.

رئيس الوزراء يصل الدوحة في زيارة عمل

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التي تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4323220

العمدة وهارلي ودراجون.. محمد رمضان يدخل رمضان وعيد الفطر بأعمال جديدة

حالة من النشاط الفني يعيشها محمد رمضان خلال الفترة الحالية والذي ينشغل بتصوير عدد من أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة بين السينما والتليفزيون أبرزها المسلسل التليفزيوني “جعفر العمدة” والذي يخوض به ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.
لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4323202


القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

أصدرت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا يقضي برفض الدعوى المقامة من أحمد فكري أبو الحسن ووسام السيد السيد القناوي ضد نقيب الصحفيين والمشرف على انتخابات الصحفيين، والتي طالبوا فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4323206

طريقة التقديم في مسابقة التربية والتعليم والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المعلمين عن طريقة التقديم فى مسابقة التربية والتعليم الجديدة، ويمكنك التقديم من خلال الرابط الرسمي للتنظيم والإدارة ويتم الحصول عليه من خلال البحث على جوجل بكتابة رابط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم الجديدة.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4323203

التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصادية لقناة السويس التجارة والصناعة الاقتصادي أعمال جديدة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

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وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

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