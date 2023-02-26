الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أصدرت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا يقضي برفض الدعوى المقامة من أحمد فكري أبو الحسن ووسام السيد السيد القناوي ضد نقيب الصحفيين والمشرف على انتخابات الصحفيين، والتي طالبا فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها في مارس المقبل.

يذكر أن دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قيد الطاعنين في كشف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بوقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات يوم 3/3/2023.

اجراء الانتخابات الجمعية العمومية القضاء الادارى انعقاد الجمعية العمومية انتخابات نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين

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