الأحد 26 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يصل الدوحة فى زيارة عمل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل،  العاصمة القطرية الدوحة فى زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التى تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر. 

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية. 

تأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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