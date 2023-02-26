رمضان 2023.. طرح بوسترات جماعية لنجوم «حضرة العمدة» بطولة روبي (صور)

تواصل مجموعة فنون مصر للإنتاج الفني، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الترويج لأحدث مسلسلاتها الدرامية «حضرة العمدة»، الذي تخوض بطولته النجمة روبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، والمقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

وطرحت الجهة المنتجة للعمل خمسة بوسترات جماعية لأبطال العمل، الذين ظهروا بشكل مختلف وجديد ليظهرا بطريقة لم يعتد عليها الجمهور من قبل، حيث يشهد العمل العديد من المفاجآت الكبيرة على مستوى القصة والأحداث، توسطت «روبي» الخمس بوسترات برفقة الشخصيات الرئيسية فى الأحداث وهم النجوم «أحمد بدير، سميحة أيوب، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، أحمد رزق، إيهاب فهمي، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، إدوارد، دينا، ونهلة سلامة».

وكانت قد طرحت الشركة، مساء أمس السبت، 13 بوسترًا دعائيًا منفردًا لأبطال المسلسل، بالتزامن مع تصوير باقي أحداث المسلسل بقيادة المخرج عادل أديب.

قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على مجموعة قنوات CBC الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

تتر وموسيقى «حضرة العمدة»

وفى سياق متصل، يعكف النجم مدحت صالح، عدة جلسات عمل مع الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، استعداد لتسجيل تتر المسلسل، الذي يضع ألحانه وليد سعد، والتوزيع لأحمد إبراهيم.

ومن جانبه انتهى الموسيقار شادى مؤنس من وضع الموسيقى التصويرية و"الوتريات" الفواصل الخاصة بالأحداث، وحرص على خلق مادة موسيقية مغايرة ستكون مفاجأة للجمهور، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل فى أفضل صورة ممكنة.

قصة وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

«حضرة العمدة» تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حول احدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

ويشارك خلال المسلسل، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، شيرى أشرف، أشرف طلبة، حسام داغر، أحمد أبو زيد، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.