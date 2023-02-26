الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تصرف 800 جنيه للعاملين بمناسبة شهر رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بمديريات الأوقاف والديوان العام، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.

وقالت الوزارة إن المكافأة تصرف مع بداية الشهر الكريم نظرًا لما يبذله العاملون بالأوقاف من جهود غير عادية في صيانة وفرش ونظافة المساجد، والإعداد لأنشطة الشهر الكريم من تراويح وتهجد واعتكاف وأنشطة دعوية وملتقيات فكرية للعلماء والأئمة والواعظات ومقارئ للقرآن الكريم، فتقديرًا لهذه الجهود ودعمًا لجميع العاملين بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع قطاعات الوزارة المختلفة، سواء كانت في المجال الدعوي أو الإداري، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م بحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد.

وزارة الأوقاف الضوابط مديريات الأوقاف العاملون بالأوقاف ملتقيات فكرية للعلماء مقارئ للقرآن الكريم نظافة المساجد

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