اماكن معارض اهلا رمضان في القاهرة والمحافظات

تنتشر معارض اهلا رمضان في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين طوال شهر رمضان بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30%، بعد ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية متأثرة بتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أماكن معارض اهلا رمضان بالقاهرة وبعض المحافظات.

معارض اهلا رمضان القاهرة

افتتح محافظ القاهرة عدة معارض أهلا رمضان والتي وصلت إلى 80 منفذ ثابت ومتحرك وتستهدف افتتاح أكثر من 100 فرع ، وتأتي منافذ أهلا رمضان في المناطق الحيوية كالتالي:

المقطم «ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال».

منطقة السيدة زينب «امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي».

منطقة الخليفة « شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات».

منطقة مصر القديمة « أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة».

في التبين «شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط».

منطقة طره «مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد امناء الشرطة».

15 مايو « أمام مبنى الحي».

منطقة المعصرة «شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة»

في البساتين «شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبي - منطقة بير أم سلطان».

حلوان « شارع أبو رجيله - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم».

منطقة دار السلام «شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف».

معارض أهلا رمضان بالغربية

افتتح مخافظ الغربية منافذ أهلا رمضان في كل مدن وقرى المحافظة وجاءت لتوفير سلع غذائية ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة في المناطق التالي:

السنطة.

قطور.

المحلة.

سمنود.

كفر الزيات .

بسيون.

معارض اهلا رمضان بقنا

معرض اهلا رمضان بقنا

معارض أهلا رمضان بالأقصر

افتتح محافظ الاقصر عدة منافذ معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك في المناطق التالية :

محطة السكة الحديد بمدينة الأقصر.

كافة المجمعات الاستهلاكية .

فروع الشركة المصرية .

مشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة .

مدينة البياضية .

القرنة .

أرمنت.

إسنا.

كبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى بالأقصر .