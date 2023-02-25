السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في الإسكندرية 

أهلا رمضان
أهلا رمضان

يبحث المواطنين عن أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الإسكندرية والتي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ شهر يناير الماضي في إطار رفع الأعباء عن المواطنين عقب ارتفاع الأسعار وذلك قبيل شهر رمضان المبارك حيث تلجأ الكثير من الأسر المصرية إلى تخزين ما يكفيها من سلع غذائية لضيق الوقت والرغبة في التفرغ للعبادة.

أماكن معارض أهلا رمضان فى محافظة الإسكندرية 

تضم محافظة الإسكندرية نحو 20 معرض للسلع الغذائية تحا شعار أهلا رمضان منها 10 معارض تابعة للمجمعات الاستهلاكية و10 معارض أخرين تابعة لشركة الاسكندرية للمجمعات حيث تشهد المعارض اقبالا كبير من المواطنين من انطلاقه في شهر يناير الماضي أبرزها ما يلي:-

  • مجمع وهدان المنشية بجوار مكتب البريد.
  • مجمع الأزريطة أمام كلية طب الأسنان.
  • مجمع كمال الجويلي طريق الحرية رشدي.
  • مجمع جماكليس طريق الحرية بجناكليس.
  • معرض على القطا بشارع مصطفى فهمي جليم.
  • معرض البيطاش بجوار عمر أفندي.
  • معرض أبو العباس شارع محمد كريم بحري.
  • معرض سيد مسعود العامرية.
  • معرض أبو طالب أبو قير.
  • معرض السيوف شارع جمال عبد الناصر.
  • معرض الموال التجاري بمحطة مصر.
  • معرض ميدان محمد نجيب حي المنتزه.

أماكن معارض أهلا رمضان 1444.. وقيمة التخفيضات

افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية والرمضانية برشيد في البحيرة

تفاصيل معرض أهلا رمضان 2023

يشارك في معارض السلع الغذائية تحت شعار أهلا رمضان نحو 38 عارض لأنشطة تجارية غذائية مختلفة حيث تم عرض أكثر من 100 سلعة غذائية مختلفة من السكر والأرز والزيت والشاي والمكرونة والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والدواجن وياميش رمضان والعطارة وعسل النحل والبقالة والمخللات والمنظفات والخضروات.

يهدف المعرض إلى ضبط آليات الأسعار بالأسواق المصرية حيث تسعى الدولة إلى عدم استغلال المواطنين من خلال التجار الجشعين مستغلي الأزمة الاقتصادية والركود الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية حيث من المقرر ان يستمر المعرض طوال شهر رمضان المبارك.

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هل ستنخفض أسعار السلع الغذائية قبل رمضان؟ خبير اقتصادى يجيب

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أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023

التخفيض على السلع في معارض أهلا رمضان 

 تباع السلع الغذائية في أماكن معارض أهلا رمضان فى محافظة الإسكندرية بتخفيضات تصل إلى 30 - 40 % حيث تعمل الدولة على رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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