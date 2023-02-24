الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أماكن معارض أهلا رمضان 1444.. وقيمة التخفيضات

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

يتساءل الملايين من المواطنين حاليا عن أماكن معارض أهلا رمضان 1444هجريا مع بدء صرف مرتبات شهر فبراير وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، لشراء كافة السلع الغذائية خلال الشهر الكريم في ظل ارتفاع الأسعار، حيث يقدم المعرض سلعا مدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على محاربة غلاء الأسعار. 

 أماكن معارض أهلا رمضان 1444 هجريا

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض للسلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين تتناسب مع قدرتهم الشرائية لتسهيل عملية الشراء وذلك مع اقتراب الشهر الكريم في إطار حرص الوزارة على محاربة التجار الجشعين مستغلي الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

  • السيدة زينب: امتداد شارع السد منطقة المواردي.
  • مصر القديمة: إثر النبي عين الصيرة.
  • المقطم: ميدان النافورة مساكن الزلزال.
  • الخليفة: شارع الأشراف الأباجية.
  • التبين: شارع الصفا والمروة.
  • حلوان: شارع أبو رجيلة.
  • طرة: شارع مصر حلوان الزراعي منطقة طره.
  • المعصرة: شارع العروبة أمام محطة المترو.
  • البساتين: شارع البساتين أمام شركة الكهرباء.
  • دار السلام: شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.
  • 15 مايو: أمام مبني الحي.

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أماكن معارض أهلا رمضان 2023 فى المحافظات

أسعار السلع الغذائية في "أهلا رمضان"

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتراوح من 20% إلى 30%، حيث توجد أماكن معارض أهلا رمضان 1444هجريا في كافة محافظات الجمهورية وتشهد إقبالا كبير من المواطنين وذلك منذ شهر يناير الماضي وتستمر حتى نهاية شهر رمضان 1444 هـ.

والأسعار داخل المعرض كما يلي:-

  • كيلو الدقيق بـ 17 جنيها.
  • كيلو السكر بـ 14.5 جنيه.
  • نصف كيلو العدس بـ 21 جنيها.
  • عبوة زيت 800 مم بـ 35 جنيها.
  • نصف كيلو الفول بـ 19 جنيها.
  • طبق البيض بـ 86 جنيها.
  • شاي ليبتون 250 ملي بـ 40 جنيها.
  • كيلو الأرز من 14.5 إلى 16.5 جنيه.
  • نصف كيلو المكرونة بـ 6 جنيهات.
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أماكن معارض أهلا رمضان 2023 فى المحافظات

اللحوم في المعرض 

  • كيلو الكبدة بـ 135 جنيها.
  • كيلو السجق بـ 120 جنيها.
  • كيلو الضأن بـ 135 جنيها.
  • كيلو اللحوم السوداني بـ 135 جنيها.
  • كيلو اللحوم البلدي من 150 لـ 160 جنيها.
  • كيلو اللحوم المفروم من 110 لـ 135 جنيها.

الدواجن في المعرض 

  • سعر كيلو الفراج البانية بـ 120 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ المجمد بـ 65 جنيها.
  • سعر كيلو الأوراك المجمدة بـ 60 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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