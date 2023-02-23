الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان».. وأهالي الإسكندرية: «اترحمنا من الأسعار» (صور)

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان بالاسكندرية

أسعار تنافسية و تخفيضات حقيقية بمعارض “أهلا رمضان” ومهرجان التسوق بمحافظة الاسكندرية  والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على أكثر من 100 سلعة يتم توفيرها بجميع منافذ المعرض والتي بلغت 13 منفذً حتى الآن، بأحياء ومناطق مختلفة بالمدينة، والتي تستمر حتى نهاية رمضان المعظم.

ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي إقبال الأهالي على المعارض والأسعار ونسب الخصم في معارض السلع المتوفرة  في الإسكندرية.

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال الأسبوع الجارى مهرجان الإسكندرية للتسوق، بنفق محطة الرمل، بمشاركة 15 باكية لعرض انشطة متنوعة تصل لأكثر من 100 سلعة.

كما افتتح معرض أهلا رمضان بطريق الكورنيش شارع محمد نجيب شرق المدينة بمشاركة 56 عارض .

وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضة وتوفيرها، لتعظيم استفادة المواطن السكندري من المنتجات والسلع التي تم طرحها بالمهرجان.

وتوفر المعارض السلع الأساسية والرمضانية، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة بتخفيضات تصل لـ30% بجميع المعارض والتي تتضمن المعرض الرئيسي بسوق محطة مصر الحضاري، و10 معارض داخل المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن مهرجان التسوق ومعرض محمد نجيب واللذان انضموا لسلسلة معارض السلع المخفضة منذ عدة ايام.

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أهالي الإسكندرية: التخفيضات حقيقية وجميع احتياجاتنا بالمعارض
 

قالت فاطمة السيد، إحدى أهالي الإسكندرية، إن افتتاح مهرجان التسوق بمنطقة محطة الرمل هي إضافة جيدة للمكان الذي كان يفتقر أماكن السلع المخفضة، مشيرة إلى أن اللحوم تباع داخل المعرض بأسعار لم تتوقعها والتي تبدأ من 160 للحوم البلدي الشنبري و180 للضانى و160الكبدة، بالإضافة إلى العطارة والعدس والأرز وياميش رمضان والذي يقل عن اسعار الاسواق. متابعة: “اترحمنا من اسعار  الاسواق المرتفعة”

وقال عصام عبد الفتاح، أحد سكان المحافظة، إنه عندما شاهد المعرض الذي افتتح بمنطقة محمد نجيب، توجه إليه ووجد بالفعل عرض كميات من المنتجات من الزيت يبدأ من 35 جنيه للزجاجة، ومكرونة بأنواع مختلفة تبدأ من 5.5 جنيه 280 جرام وحتى 17.5 للكيلو، مشيرا إلى أن المعرض يتواجد به سلع اخرى من ملابس واحذية وزينة وفوانيس رمضان وغيرها مما جعله يشهد إقبالا كبيرا.

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أسعار السلع

جاءت أسعار السلع مخفضة بشكل كبير عن الأسواق وتأتي أبرز السلع المعروضة اللحوم البلدية 160 جنيه بدلا من 240، والفراخ البانيه الكيلو بسعر 150 بدلا من 180 ، وزجاجة الزيت 800 ملي 35 جنيه بدلا من 50 جنيه ، مكرونة 17.5 للكيلو،العدس 38 بدلا من44، الزبيب 44 بدلا من 60، وغيرها الكثير من التخفيضات التي تقدمها محافظة الإسكندرية كهدية للمواطن السكندري قبل دخول شهر رمضان الكريم.

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تخفيضات حقيقية هلا رمضان مهرجان التسوق اكثر من 100 سلعة محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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