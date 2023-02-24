الجمعة 24 فبراير 2023
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تحقيقات ومتابعات

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023، حيثُ تتوفر السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة، تناسب جميع المواطنين، وتصل التخفيضات على السلع الغذائية إلى 40%، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتوجد أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في كافة محافظات مصر، وتكون أسعار السلع من اللحوم، الفراخ، والأسماك بأسعار مخفضة، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين.

وتستعرض «الدستور» قائمة أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023الدقيق بـ 17 جنيها، والتي جاءت كالتالي:

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023

 

  • السكر بـ 14.5 جنيها.
  • طبق البيض بـ 86 جنيها.
  • العدس ا 500 جرام بـ 21 جنيها.
  • الزيت بـ 35 جنيها عبوة 800 مم.
  • الفول المعبأ 500 جرام بـ 19 جنيها.
  • الدواجن المجمدة الكيلو بـ 65 جنيها.
  • الشاي الليبتون 250 ملي بـ 40 جنيها.
  • الشاي العروسة 250 ملي بـ 33 جنيها.
  • اللحوم البرازيلي المجمدة بـ 120جنيها.
  • اللحوم السوداني الطازجة بـ 135 جنيها.
  • الأرز يتراوح ما بين 14.5 إلى 16.5 جنيها.
  • المكرونة وزن نصف كيلو جرام بـ 6 جنيهات.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2023

 

  • كيلو الكبدة بـ 135 جنيها.
  • كيلو السجق بـ 120 جنيها.
  • كيلو اللحم الضأن بـ 135 جنيها.
  • كيلو اللحوم الطازجة السوداني بـ 135 جنيها.
  • يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي ما بين 150لـ 160جنيها.
  • يتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة مابين 90 لـ 100 جنيها.
  • كيلو من اللحوم الضأن البلدي الطازجة بـ 165 جنيها.
  • كيلو اللحم المفروم المجمد يتراوح ما بين 110 لـ 135 جنيها.
  • الفراخ «الدواجن » في معارض أهلا رمضان 2023
  • كيلو الفراخ البانية بـ 120 جنيه
  • كيلو الفراخ المجمدة بـ 65 جنيه
  • طبق الفراخ البانيه 900 جرام بـ 60 جنيها
  • عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بـ 75 جنيها
  • يتراوح سعر كيلو أوراك مجمدة ما بين 60 لـ 65 جنيها
  • الفرخة المجمدة وزن كيلو و200 جرام بـ 90 جنيها.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 محافظة السويس

أسعار الأسماك في معارض أهلا رمضان 2023

 

  • كيلو السمك المكرونة بـ 59 جنيها.
  • كيلو السمك السردين بـ 40 جنيها.
  • كيلو الجمبري حجم وسط بـ 197 جنيها.
  • الكابوريا يتراوح ما بين 75 لـ 155 جنيها.
  • كيلو السمك الروسي الياباني بـ 60 جنيها.
  • كيلو السمك الفليه قشر بياض بـ 95 جنيها.
  • كيلو الثعابين يتراوح ما بين 50 لـ 250 جنيها.
  • كيلو السمك البوري وسط وكبير يتراوح ما بين 75 لـ 85 جنيها.
  • كيلو السمك المكريل وسط وكبير يتراوح ما بين 55 لـ 60 جنيها.
  • كيلو السمك البلطي متوسط وكبير يتراوح ما بين 43 لـ 55 جنيها.

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