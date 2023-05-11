رابط استعلام تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من المتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم المشروط عن رابط استعلام تكافل وكرامة لإطلاع على اخر ما تم في طلبهم المقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة الموجه من الدولة لهم ضمن حزمة اجتماعية شاملة.

رابط استعلام تكافل وكرامة

نعرض خلال هذا التقرير رابط استعلام تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام بكل سهولة والمتاحة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الموجود على موقع وزارة التضامن الاجتماعي والذي يمكن الدخول عليه بكل سهولة من هذا الرابط (من هنا).



يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بكل يسر وسهولة بفتح الرابط السابق وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة ثم الضغط على كلمة استعلام لتظهر النتيجة المطلوبة.

موانع الاشتراك في تكافل وكرامة

نوضح للمتقدمين في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة موانع الاشتراك التي وضحتها وزارة التضامن الاجتماعي في بيانها منذ أطلقت برنامج تكافل وكرامة الذي جاء ليستفيد منه الأسر تحت خط الفقر والأيتام والمسنين والشباب وذوي الإعاقة.

حالات الرفض هي كالتالي







حيازة ملكية أرض زراعية بحيث تكون نصف فدان فأكثر أو إيجار أرض زراعية فدان فأكثر

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن أو ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجل أو غير مسجل)، كذلك الحال بالنسبة لملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة أو إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ... )



ملكية رؤوس مواشي للتجارة ثلاثة أو أكثر



العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بإشتراك تأميني، كذلك العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون إشتراك تأمينى) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونه من أربعة أفراد

إمتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع)

الحصول على معاش قطاع خاص او عام او حكومي أو معاش جيش أو شرطه عن ذاته، أو الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )



مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

تلقي دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً

في حالة عدم الإستدلال على الأسرة في نطاق الوحده الإجتماعيه يتم تجميد الاشتراك لحين التحقق

في حالة مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن يتم تجميد الاشتراك بالبرنامج لحين التحقق

قيمة معاش تكافل وكرامة

زادت قيمة معاش تكافل وكرامة منذ أبريل الماضي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحيث أصبح المعاش كالتالي



الأسرة التي كانت تحصل على 500 جنيه أصبح معاشها 625 جنيهًا.

المسنين الذين كانوا يقبضون 450 جنيهًا أصبح معاشهم 562.5 جنيه.

ذوي الهمم الذين كانوا يحصلون على 450 جنيهًا أصبح 562.5 جنيه.

الأيتام الذين كانوا يحصلون على معاش 350 جنيهًا أصبح 437.5 جنيهًا.

