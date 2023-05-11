بالأرقام.. المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" (انفوجراف)

تسعى الدولة جاهدة لتطوير ملف الحماية الاجتماعية للمواطنين والارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير كافة احتياجاته والدعم اللازم له، وأيضًا تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة.

وخلال الفترة الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي جرى زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا، وزيادة معاش المستفيدين من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا، وزيادة معاش كرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه

وفي إطار الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة ينتظر المواطنون المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من المقرر أن يتم صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 25%، لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، وعددهم 5.2 مليون أسرة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الموعد المحدد لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي سيكون منتصف كل شهر أي أن موعد صرف دعم تكافل وكرامة لشهر مايو الموافق الإثنين، 15 مايو 2023، للمستفيدين الذي يصل عددهم 5.2 مليون أسرة.

وعلى مدار السنوات الماضية زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى الزيادة المطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وارتفع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3.8 مليون أسرة تشمل 14.1 مليون فرد في عام 2021، بزيادة تصل إلى 120%، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014، إلى 19 مليار جنيه عام 2021، بزيادة قدرها 500%.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي جميع الاستفسارات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة وبلغ إجمالي عدد 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي عدد 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.