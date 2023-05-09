الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث المتظلمون من برنامج “تكافل وكرامة” عن خطوات تقديم شكاوى “تكافل وكرامة” عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابه الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وكذلك رقم تسجيل الشكاوى و تغيير الرقم السري لـ فيزا تكافل وكرامة .

رقم تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رقم خط ساخن لـ تسجيل شكاوى تكافل وكرامة، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الرقم غير مخصص للرد عن سبب رفض القبول في برنامج الدعم النقدي، وانما يبحث فقط مشاكل فقدان فيزا تكافل وكرامة وتغيير الرقم السري عبر الاتصال بـ 19680.

وبخصوص تقديم شكاوى تكافل وكرامة يتصل المستفيد بالرقم ويضغط الرقم 5 لتقديم الشكوى.

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة وموعد صرف معاشات مايو 2023

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة وخطوات الاشتراك بالبرنامج

خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

اما بخصوص تسجيل شكاوى تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

1. يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي  https://tk.moss.gov.eg/

2. يقوم المواطن بكتابة الرقم القومى 

3. يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام. 

4. ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

 المحافظة، الادارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها .

الرقم القومى، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل او كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

نوع البطاقة للمواطن.

حالة البطاقة.

فى حالة التجميد أو الايقاف سيتم ذكر السبب.

فى حالة ان البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

فى حالة رغبة المواطن فى التقدم بشكوى:

 • يقوم المواطن القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومى له.

 • يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى

بوابه الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامه
بوابه الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامه
بوابه الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامه
شكاوى تكافل وكرامة
تقديم شكاوى تكافل وكرامة
بوابه الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامه
وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

6. ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى :

 • اختيار المحافظة، الادارة الاجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له ستظهر بشكل تلقائى فى حالة ان المتقدم بالشكوى من الاسر المستفيدة بالبرنامج .

 • تحديد نوع الشكوى .

 • كتابة عنوان الإقامة بالوصف التفصيلى.

 • رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى .

 • كتابة تفاصيل الشكوى.

 7. الضغط على كلمة تسجيل

 8. ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى

 9. يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة 

 10. يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

 

 

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