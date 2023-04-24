الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة وشروط الحصول عليها

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

فيزا تكافل وكرامة يحصل عليها المواطنين الحاصلين على المعاش بعد اتباعهم بعض الإجراءات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي مسبقًا، ويستطيع المواطنون الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال رابط حددته الوزارة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي  رابط استعلام عن فيزا تكافل وكرامة.

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة

يستطيع الراغبون في استعلام عن فيزا تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي

https://tk.moss.gov.eg/ ، ويجب أن يقوم المستفيد من معاش تكافل وكرامة الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في "تكافل وكرامة" بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

رابط مفتوح.. بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2023

في حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت، يذهب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا تكافل وكرامة، ويقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا تكافل وكرامة، ويبدأ المستفيد في السحب بعدها.

تم زيادة معاش تكافل وكرامة من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيهًا، ومن 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا، ومن 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه، ومن 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

شروط الالتحاق بتكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الالتحاق بتكافل وكرامة، وهي كالتالي:

1- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

3- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

كما حددت معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة وهي القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات.

 حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

 امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

6. العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

7. العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

8.  التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

9. ملكية عمل خاص/شخصي.

10. وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

فيزا تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وحدة الشؤون الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي معاش

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