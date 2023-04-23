رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة أحد الادوات التي اعتمدت عليها الدولة في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية ، وذلك من خلال مساعدتهم في مواجهة تبعات التغيرات الاقتصادية التي تم ربها مصر والعالم من خلال هذا المعاش .

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة كما تحدد الفئات المستحقة له، وتعرض الدستورفي التقرير التالي القصة الكاملة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه من خلال الدخول على الرابط التالي

https://tk.moss.gov.eg/

ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي ، كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الجزء المخصص لها ، ثم اضغط على زر استعلام، وتظهر على الفور نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة .

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

عدم وجود أى من موانع الصرف ومنها ، ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )، إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )، ملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر ، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى ) ، العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى