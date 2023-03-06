إحالة المتقاعسين في تسجيل غياب طلاب «تكافل وكرامة» بنجع حمادي للتحقيق

قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية ، اليوم الاثنين ، إحالة جميع مديري المدارس ، ومسؤولي وحدة المعلومات ، المتقاعسين في تسجيل في تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة حتي اليوم الاثنين 6 من مارس 2023 ، إلي الشؤون القانونية للتحقيق .

وكانت الإدارة التعليمية بنجع حمادي ، قد أعلنت في وقت سابق تنبيها عاجلا لجميع المدارس التابعة لها ، أكدت خلاله أنه تم إتاحة أيقونة تسجيل غياب طلاب تكافل وكرامة ، على صفحة بيانات تلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم ، وفي حالة عدم ظهور أيقونة غياب تكافل وكرامة ، على صفحة بيانات تلميذ على موقع وزارة التربية والتعليم ، فهذا معناه أنه لم يتم تسجيل الغياب الأسبوعي للطلبة ، ويجب التسجيل أولا ثم التواصل مع قسم الاحصاء بالإدارة التعليمية ، لتسجيل المسئول وبعد ذلك ستظهر الأيقونة .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم فني ، تتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار قرار إعفاء المصروفات والذي يشمل أبناء الشهداء ، والمرأة المعيلة ، والمطلقة ، والمدارس المجتمعية ، وذات الفصل الواحد ، والتربية الخاصة ، والتابعين لمعاش تكافل وكرامة ، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال دعم طلاب " تكافل وكرامة " من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا ، فقد تم تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة .

وكانت قد أعلنت إدارة الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، نتيجة مسابقة الرائد العام المثالي علي مستوي المديرية للمراحل الثلاث عن العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، والتي أشرف علي تنفيذها توجيه عام التربية الاجتماعية ، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية .