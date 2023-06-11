استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط الحصول عليه

تكافل وكرامة واحدة من الآليات التي اعتمدتها الدولة لتوفير حياة كريمة للفقراء والأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم في مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والعالم، ويستطيع الراغبون في الحصول على المعاش اتباع بعض الطرق الالكترونية من المنزل، والتي تعرضها “الدستور” في التقرير التالي .

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يستطيع الحاصلين على المعاش إجراء استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 بالضغط على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، وكتابة الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة ثم الضغط على زر استعلام .

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي 3 وسائل تقديم شكوى تكافل وكرامة على رفض الحصول على معاش تكافل وكرامة من بينها الدخول عبر الرابط السابق وكتابة الرقم القومي والضغط على زر شكاوى، او الاتصال برقم الخط الساخن 19680، أو التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني[email protected]

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة، ومنها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

كما حددت شروط الاستمرار في الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .