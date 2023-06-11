الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط الحصول عليه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة واحدة من الآليات التي اعتمدتها الدولة لتوفير حياة كريمة للفقراء والأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم في مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية التي تعاني منها مصر والعالم، ويستطيع الراغبون في الحصول على المعاش اتباع بعض الطرق الالكترونية من المنزل، والتي تعرضها “الدستور” في التقرير التالي . 

 

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يستطيع الحاصلين على المعاش إجراء استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 بالضغط على الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، وكتابة الرقم القومي لصاحب معاش تكافل وكرامة ثم الضغط على زر استعلام . 

الآن.. استعلام عن فيزا تكافل وكرامة وموعد صرف المعاش 2023

وزارة التضامن: الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي 3 وسائل  تقديم شكوى تكافل وكرامة على رفض الحصول على معاش تكافل وكرامة من بينها  الدخول عبر الرابط السابق وكتابة الرقم القومي والضغط على زر شكاوى، او الاتصال برقم الخط الساخن 19680، أو  التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني[email protected]

 

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 

فيما حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة، ومنها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

كما حددت شروط الاستمرار في الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .

txt

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. والأوراق المطلوبة

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي شكوى تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

مدير محمية "أشتوم الجميل" يكشف حقيقة ظهور قرش بغاطس المتوسط

صحة الدقهلية: ختام فعاليات دورة تدريبية حول "الترصد المبنى على الحدث"

اختلت عجلة القيادة.. إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

بمشاركة 140 طفلًا وأسرة.. أنشطة ترفيهية وتوعية للوافدين بالهلال الأحمر فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى