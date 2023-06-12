مدير "تكافل وكرامة": قاعدة بيانات البرنامج تضم 40 مليون مستفيد

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات برنامج تكافل وكرامة، إنه قاعدة بيانات برنامج "تكافل وكرامة" تضم ما يقرب من 40 مليون مواطن، لافتاً إلى أن أكبر تحدي واجهوه هو الانتشار بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

وأضاف “عبدالسلام” خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الوصول لـ 1.800 ألف في 2017م كان تحدي كبير تواجهه الوزارة حيث كانت تواصل الليل بالنهار، وتستعين باللجان الشعبية والمحافظين لحشد الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أنه كان يقدم لبرنامج تكافل وكرامة فئات غير مستحقة، لافتاً إلى أن الفئات الغير مستحقة كانت تحتاج لمجهود ميداني كبير، حيث أن هناك من يمتلكون ممتلكات كثيرة لكنها غير مسجلة على قاعدة بيانات، وهو ما يضيع الفرصة على المستحقين الحقيقيين.

وتابع: "نحن لا ندرس احتياجات الأسرة المادية فقط، لكننا ندرس احتياجات الأسرة التعليمية والصحية والسكنية، ومن خلال برنامج "سكن كريم" استطعنا تطوير الكثير من المساكن لأسر تكافل وكرامة، والنجاح في وضع القاعدة الأساسية للتنمية، أي أن أي وزارة ستعمل على قاعدة بيانات تكافل وكرامة".