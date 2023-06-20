عبدالسلام: 22 مليون مواطن يستفيد من خدمات "تكافل وكرامة"

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة كانت بداية إنشاء الدولة الحديثة، حيث أسست المبادرة لنظام جديد يعتمد على قاعدة بيانات مميكنة بشكل كامل، وسبقت الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عبدالسلام، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "تكافل وكرامة" ليس دعم نقدي فقط، بل يُقدم فرص تعليمية واجتماعية وفرص عمل، منوهًا أن هناك 250 منحة دراسية مجانية لأسر "تكافل وكرامة" بالتعاون مع عدد من الجامعات الكبرى، مشددًا على أن هناك 22 مليون شخص يستفيد من "تكافل وكرامة"، وهو عبارة عن برنامج حماية شامل وبه شرائح متعددة.



وأشار إلى أن البداية كانت بدعم 63 ألف أسرة، ثم زادت الأعداد، المستفادة من مبادرة "تكافل وكرامة"، حتى وصل 22 مليون شخص.

وأوضح أن خطوات تقديم الشكوى ليس فقط من خلال الموقع الإلكتروني فقط، ولكن هناك أشكالا أخرى لاستقبال شكاوي المواطنين، من خلال مديريات وإدارات وزارة التضامن الاجتماعي بالوزارات.