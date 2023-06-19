10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. "تكافل وكرامة" أكبر مظلة حماية اجتماعية فى تاريخ مصر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، ملف برنامجى «تكافل وكرامة»، والذي يعد أحد أهم إنجازات ثورة 30 يونيو من خلال ملف الحماية الاجتماعية.

وقال محمد الشاذلي: "سنوات كثيرة استطاعت فيها مصر أن تصل إلى معادلة قوية واستثنائية في دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وضعنا أسسا متكاملة لهذه المظلة، حيث قدمت الدولة فيها وقيادتها السياسية العديد من أشكال الدعم والتمثيل للفئات الأكثر احتياجا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير شبكة أمان اجتماعي في ظل التحديات والأزمات العالمية".

وأضاف: "هذا الأمر جعل الدولة تفكر وتعمل على حلول سريعة وفعالة من أجل المواطن والأسر الأكثر احتياجا حتى لا تتأثر بهذه التداعيات والإشكاليات، ولدينا برنامجا تكافل وكرامة، اللذان انطلقا في عام 2015، وكان عدد الأسر المستفيدة منه وقتها 2.5 مليون أسرة، وتضاعف هذا العدد إلى 5 ملايين أسرة".