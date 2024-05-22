روسيا: أوكرانيا تستخدم أسلحة جميع دول الناتو تقريبًا ضدنا

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الإمكانات العسكرية لكل دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقريبًا؛ لمهاجمة المدنيين الروس والبنية التحتية المدنية.



وأضاف نيبينزيا - خلال مناقشة مفتوحة داخل مجلس الأمن الدولي، خصصت لحماية المدنيين وسط نزاع مسلح عقدت الثلاثاء - أن "الإمكانات العسكرية لجميع دول الناتو تقريبًا لا تُستخدم لضرب عمدًا منشآت عسكرية، بل مناطق مكتظة بالسكان ولإبادة السكان المدنيين في روسيا"، مشيرًا إلى ضربات أوكرانية متكررة على أهداف مدنية في بيلجورود ودونيتسك وجورلوفك ومنطقة بريانسك كمثال، بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية.

وأضاف: "الغرب لا يخجل من شحن ذخائر اليورانيوم المنضب والألغام الأرضية التي لا يمكن نزع فتيلها أو استخراجها. هناك أمثلة عديدة على أنظمة هيمارس الأمريكية الصنع وصواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع التي تستخدم ضد أهداف مدنية".