تنسيق المدارس الثانوية والدبلومات الفنية 2023 بالقاهرة والجيزة والمحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، “الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تفاصيل فى حسبانها لتحديد درجات القبول بمدارس الثانوى المختلفة بعد الشهادة الإعدادية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة، فلكل محافظة تنسيق خاص بها حيث أن التنسيق بتلك المدارس بالمحافظات المختلفة يتوقف على التالى:

-متوسط درجات التلاميذ بالإعدادية داخل كل محافظة .

-أعداد الناجحين فى الشهادة الإعدادية فى كل محافظة .

-عدد المدارس الثانوى بجميع فئاته فى كل محافظة .

تنسيق الثانوية الفنية 2023 محافظة الإسماعيلية

واختلف التنسيق من محافظة لأخرى تبعا للأسباب التى ذكرناها سالفا، ففى محافظة الإسماعيلية كان تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام ٢٠٢٣هو كالتالى

- 205 درجة بالنسبة للتعليم المسائي للثانوى الفنى

-٢٤٠ درجة للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات

-230 درجة للمدرسة الفنية للمعدات الثقيلة

- 217 درجة للمدارس الميكانيكية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محافظة سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام 2023-2024 وكان كالتالى:

_تم تحديد ١٩٠ درجة للقبول بمدارس التعليم التجارى بنين و١٦٠ درجة للبنات

- وتم تحديد ٢٠٠ درجة للقبول بالمدارس الفندقية وهى :

-مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات

- مدرسة سوهاج السياحية والفندقية

-مدرسة طهطا الفندقية السياحية

الثانوى الزراعى

تم تحديد التنسيق ب 140 درجة حد أدنى لمختلف مدارس المحافظة

الثانوى الصناعى :

تم القبول من حد أدنى 140 درجة، و140 درجة لفصول الخدمات بكل أنواع التعليم الفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محافظة القاهرة

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023-2024 وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كالتالى :

- درجة التنسيق لمدرسة طباعة إمبابة هى 230 درجة

-225 درجة لمدرسة طباعة الهرم

-٢١٥ درجة لكل من مدرسة إمبابة ثانوي صناعي بنين ومدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الجيزة الكهربية ثانوي صناعي

-تم تحديد 175 درجة حد أدنى لمختلف المدارس الثانوية الفنية الأخرى مع اختلاف الأقسام.

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 محافظة الغربية

أعتمد محافظ الغربية الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص والفني والفندقي بالمحافظة للبنين والفتيات بمختلف مجالات التعليم الفني كالتالى

- 155 درجة للثانوى الفندقي والفنى حد ادنى .

١٨٠ درجة حد أدنى للفنية المهنية بالمدارس الصناعية

-١٤٠ درجة كحد دنى المهنية الزراعية.

تنسيق القبول بالدبلومات الفنية 2023 بأسوان

اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اعتمظ تنسيق الدبلومات الفنية بالمحافظة، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني كالتالى:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محافظة الشرقية

تنسيق ثانوى صنايع ..الشرقية 2023

مدارس تدبأ من 203 درجة

-الزقازيق الفنية الصناعية العسكرية المتقدمة بنين: مجموع كلى 230 درجة للعام ومجموع 180 درجة للخدمات.

- الشهيد طيار أحمد فؤاد بكر الميكانيكية العسكرية بنين: بمجموع كلي 240 للعام- 185 للخدمات.

-الزقازيق الصناعية بنات رقم 2 بمجموع كلى 235 و185 درجة للخدمات- 180 درجة للمهني- 140 درجة خدمات مهني.

-الزقازيق المعمارية السكرية بنين، 230 درجة للعام و180 خدمات مهني.

-الزقازيق الصناعية بنات رقم 1، 230 للعام، و185 خدمات مهني.

تنسيق دبلوم زراعة محافظة الشرقية

-مدرسة الزقازيق الزراعية العسكرية المشتركة 220 درجة.

-مدرسة الشهيد إبراهيم عطية الزراعية بفاقوس 220 درجة.

-مدرسة الشهيد ميلاد سعد جورجي العسكرية بديرب نجم 215 درجة.

-مدرسة منيا القمح الزراعية المشتركة 220 درجة للعام، 175 خدمات، 140 مهني.

-مدرسة كفر صقر الزراعية المشتركة 220 درجة.

-مدرسة السلام الزراعية المشتركة بلبيس 215 درجة.

-مدرسة عاطف خليل الزراعية المشتركة 220 درجة.

-مدرسة الصالحية الجديدة الزراعية المشتركة 215 درجة.

تنسيق التعليم والتدريب المزدوج 2023 محافظة الشرقية

الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بسلطان آل عويس 185 درجة.

المدرسة النسيجية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة

السويدي اليكتريك للتعليم والتدريب المزدوج 220 درجة

مصر الحجاز للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة

محمد صابر للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

حكيم متر باكو للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

مد ستار للتعليم والتدريب المزدوج 160 درجة.

سمير الكفراوي للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

فاروق سالم للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

بربنتكس للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

مجمع الجلود التعليم والتدريب المزدوج 145 درجة

أمال بشارة للتعليم والتدريب المزدوج، 145 درجة.

مجدي الشويخ للتعليم والتدريب المزدوج 145 درجة

يذكر أن هناك العديد من المحافظات لم تعلن عن نتيجة التنسيق للقبول بالمدارس الثانوية الفنية حتى اللحظة، ومن المنتظر أن تنتهى جميع المحافظات من إعلان الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفنية ٢٠٢٣ قبل عيد الأضحى المبارك.