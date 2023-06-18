محافظ المنوفية يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، تنسيق القبول بمرحلتيّ الثانوي العام والثانوى الفني وخدمات للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضي (233) درجة والثانوي العام الخاص (208) درجات والثانوي العام خدمات بمصروفات (205) درجات.

وأوضح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع (210) درجات، و(194) درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة، وعبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع، الشهيد عبد الله عبد المولى الصناعية الزخرفية بنين بميت خلف بشبين الكوم، وكذا المدارس الصناعية العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات.

وتضمن التنسيق (202) درجة للمدارس الزراعية نظام ثلاث سنوات، و(182) درجة لمدارس الزراعي العام نظام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات، و(205) درجات للمدارس الزراعية ثلاث سنوات (السادات، بركة السبع)، و(192) درجة لمدرسة قويسنا الزراعية.

كما شمل التنسيق (158) درجة للمدارس التجارية ثلاث سنوات، و(140) درجة للمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات (الخطاطبة، السادات)، وكذا مدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات، و(215) درجة للمدارس الفندقية بشبين الكوم وقويسنا، و(200) درجة لمدارس التعليم التجاري الفندقي العام خدمات بمصروفات، و(208) درجات للتعليم الصناعي والتجاري المزدوج ، و (199) درجة للتعليم الزراعي المزدوج، فيما أوضح "الفولي" أن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة سيتم الإعلان عن التنسيق وشروط التقدم لها.