ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل تنسيق محافظة المنوفية 2023 2024 جميع المراحل بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022/2023 واستعداد الطلاب وأولياء الأمور للتجهيز للعام الدراسي القادم ومرحلته الثانوية.

تنسيق محافظة المنوفية 2023 2024 جميع المراحل

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل تنسيق محافظة المنوفية 2023 2024 جميع المراحل وفق ما اعتمده محافظ المنوفية.

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنسيق القبول بالثانوي العام والرياضي بمجموع (233) درجة أما الثانوي العام الخاص بمجموع (208) درجات والثانوي العام خدمات بمصروفات (205) درجات.

كان قد اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية لامتحانات الترم الثاني بنسبة نجاح 77.23%، ، بإجمالي عدد المتقدمين للامتحانات 81 ألفا و929 طالبا وبلغ عدد الناجحين 63 ألفا و278 طالبا.

تنسيق التعليم الفني 2023 محافظة المنوفية

جاء تنسيق المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع 210 درجة.

وتنسيق مدارس السادات الصناعية المشتركة عبدالمحسن هلال الصناعية بنين كفر هلال ببركة السبع، الشهيد عبدالله عبد المولى الصناعية الزخرفية بنين بميت خلف بشبين الكوم، والمدارس الصناعية العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات بمجموع 194 درجة.

تنسيق الثانوى الزراعي 202 درجة للمدارس الزراعية ذات نظام 3 سنوات

ومدارس التعليم الزراعي العام نظام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات بمجموع 182 درجة المدارس الزراعية ثلاث سنوات في السادات وبركة السبع 205 درجة

وتنسيق مدرسة قويسنا الزراعية 192 درجة.

وجاء تنسيق الثانوي التجاري 158 درجة للمدارس التجارية ثلاث سنوات

وللمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات فى الخطاطبة، والسادات، وكذا مدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات تنسيقها 140 درجة

للمدارس الفندقية في شبين الكوم وقويسنا 215 درجة

مدارس التعليم التجاري الفندقي العام خدمات بمصروفات 200 درجة

وللتعليم الصناعي والتجاري المزدوج و208 درجة

وللتعليم الزراعي المزدوج 199 درجة

قد يهمك أيضا: