الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لغز فيديو الـ45 ثانية.. علاقة آثمة بين فتاة وشقيقها وراء ترك رضيعة أمام دار أيتام

ترك رضيعة أمام دار
ترك رضيعة أمام دار أيتام

فيديو 45 ثانية أثار الجدل على مدار 48 ساعة بعدما رصد قيام سيدة بترك رضيع أمام باب دار أيتام بمدينة قليوب وبرفقتها شاب كان ينتظرها حتى أنهت مهمتها، حيث عكفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على فحص الفيديو حتى نجحت في كشف حقيقة الواقعة. 

علاقة غير شرعية بين شاب وشقيقته كانت نتيجتها حمل الفتاة سفاحا وعندما علمت الأخت الكبرى بجريمة أخيها وأختها قررت التصرف باعتبارها أكبرهم فانتظرت حتى وضعت شقيقتها مولودتها وبعد الولادة بساعات حملت الصغيرة وتوجهت برفقة شقيقها "والد الرضيعة" إلى دار أيتام بمدينة قليوب وتركتها أمامه وفرا هاربين. 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة وباشرت النيابة المختصة تحقيقاتها مع المتهمين بعد القاء القبض عليهم. 

وكشفت الأجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل واقعة شهدتها مدينة قليوب بمحافظة القليوبية وهى العثور على رضيعة عمرها ساعات أمام دار أيتام عمر بن الخطاب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالتها الكبرى وتخلصت منها فور ولادتها. 

كما تبين من التحريات أن تلك الطفلة هي ثمرة علاقة غير شرعية بين أخ وشقيقته مقيمين بدائرة القسم نشبت بينهما علاقة آثمة وعندما علمت شقيقتهما الكبرى بالواقعة تخلصت من الطفلة بتركها أمام دار الأيتام للتستر على الجريمة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم لجهات التحقيق والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. 

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت واقعة عثور مسئولي دار عمر بن الخطاب للأيتام في مركز قليوب على طفلة رضيعة ملقاة أمام باب الدار، تركها رجل وسيدة أمام الدار وفرا هاربين بعد ذلك.

وقالت مديرة دار عمر بن الخطاب للأيتام إن تفاصيل الواقعة تعود عندما قرع جرس باب الدار وعلى الفور توجهت مشرفة الدار لفتح الباب لكنها لم تجد أي شخص وفوجئت بأن هناك طفلة رضيعة ملقاة أمام الباب على الأرض ، مشيرة إلى أن مشرفة الدار أخذت الطفلة الرضيعة على الفور إلى داخل الدار وتواصلت معها حتى يتم عمل اللازم مع الطفلة وتحديد عمرها الحقيقي.

كما أوضحت أنهم فرغوا كاميرات المراقبة والتي تبين من خلالها ظهور رجل وسيدة يخفيان ملامحهما ويسيران بريبة وضعا الطفلة الرضيعة أمام باب الدار على الأرض ثم فرا هاربين.

وتابعت: “الرضيعة كانت ملفوفة بشال أبيض وعمرها ساعات يعني كانت لسه مولودة واللي حطوها قدام باب الدار كانوا راجل وست لابسين كمامات وكانوا راكبين موتوسيكل”.

وأشارت مديرة دار الأيتام إلى أنهم أبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل الأوراق الثبوتية للطفلة الرضيعة وإطلاق اسم كارما عليها، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى دار رعاية أخرى متخصصة في الأطفال الرضع.

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