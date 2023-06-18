الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات.. والأوراق المطلوبة للتقديم

طلاب
طلاب

زاد البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات، وذلك عقب إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية وإعلان أسماء أوائل الطلبة ونسب النجاح في كل محافظة حيث يجرى المحافظات إحصائيات عن عدد الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي و عدد المدارس في المرحلة الثانوية.

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تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 جميع المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك عقب عمل حصر لمدارس المحافظة واستيعابها و نسب النجاح وشرائح مجاميع الطلاب حيث جاء كما يلي :-

  • تنسيق محافظة القاهرة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
  • تنسيق محافظة الشرقية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 238 درجة.
  • تنسيق محافظة الجيزة للثانوية العامة 2023-2024 نحو 218 درجة.
  • تنسيق محافظة المنيا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
  • تنسيق محافظة أسيوط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
  • تنسيق محافظة القليوبية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
  • تنسيق محافظة الغربية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 236 درجة.
  • تنسيق محافظة المنوفية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
  • تنسيق محافظة الإسماعيلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
  • تنسيق محافظة الإسكندرية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.
  • تنسيق محافظة سوهاج للثانوية العامة 2023-2024 نحو 258 درجة.
  • تنسيق محافظة الدقهلية للثانوية العامة 2023-2024 نحو 250 درجة.
  • تنسيق محافظة كفر الشيخ للثانوية العامة 2023-2024 نحو 252 درجة.
  • تنسيق محافظة دمياط للثانوية العامة 2023-2024 نحو 230 درجة.
  • تنسيق محافظة السويس للثانوية العامة 2023-2024 نحو 225 درجة.
  • تنسيق محافظة قنا للثانوية العامة 2023-2024 نحو 240 درجة.
  • تنسيق محافظة بورسعيد للثانوية العامة 2023-2024 نحو 244.5 درجة.
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الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي بجميع محافظات الجمهورية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي يجب تحميلها كاملة عبر الموقع الإلكتروني وهي كما يلي :-

  • طلب الإلتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.
  • أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة وصورتين منها.
  • الدمغات الخاصة بطلب الالتجاق بالمرحلة الثانوية.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.
  • البطاقة الصحية للطالب.
  • شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة وصوتين منها.
  • عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.
  • حافظة أوراق بلاستيكية.

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