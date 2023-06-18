أزمة النحو.. طلاب الثانوية العامة: «متوقعناش الامتحان» (فيديو)

رسم امتحان اللغة العربية، اليوم، البسمة والفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة.

وفي محافظة قنا، قال أحمد محمود، طالب بالثانوية العامة في نجع حمادي، إن امتحان اللغة العربية كان في مستوى الطالب المتوسط، لافتاً إلى أن الوقت كان كافياً لأداء الامتحان، مضيفا: "يا رب كل الامتحانات تفضل كذلك وتأتي في مستوى الطالب المتوسط".

وأوضح أن جميع أسئلة الامتحان كانت سهلة ومباشرة وحلولها كانت بسيطة، لافتا إلى أن الصعوبة الوحيدة التي مر بها خلال الامتحان كانت نقاط النحو، حيث إنها كانت صعبة بعض الشيء.

فيما أكد محمد رشدي، طالب بالثانوية العامة في نجع حمادي، أن امتحان اللغة العربية أثلج قلوب الطلاب وأولياء الأمور، قائلاً: "لم نكن نتوقع أن يكون الامتحان بهذه السهولة، خاصةً أن اللغة العربية إحدى المواد الصعبة وامتحاناتها دائماً ما تكون صعبة".

وفي محافظة الفيوم، رصدت عدسة «الدستور»، من أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية - إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة - ردود أفعال الطلاب على امتحان مادة اللغة العربية.

وتباينت آراء الطلاب على مستوى امتحان اللغة العربية، ما بين من أشادوا بمستوى الامتحان وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن اشتكى من صعوبته وأنه طويل والوقت لا يكفي لحله.

وفي السياق، قال مجدي أحمد بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، إن الأسئلة سهلة واعتمدت على الفهم، عدا جزئيات بسيطة في النحو والاختبار أسهل من امتحان العام الماضي والأسئلة متحررة.

كما أعرب بعض الطلاب عن غضبهم من الامتحان قائلين: «الامتحان كان صعبًا خاصةً النصوص والنحو كانا في منتهى الصعوبة والوقت قصير جدًا».

وأجمع طلاب الثانوية العامة على صعوبة أسئلة النحو، وأنها تضمنت أجزاء غير متوقعة لم يتمكن الطلاب من حلها.

وأكدت جنة حمدي، طالبة بالثانوية العامة، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وكان سهلًا، لكنه أيضًا كان يحتاج لبعض التفكير، حيث تضمَّن الامتحان 51 سؤالًا، وكان يجب حلهم في 3 ساعات.

وأضافت «جنة» أن الامتحان على عكس المتوقع لم يكن هناك توتر في اللجان، وكان الجو هادئًا وغير مقلق، موضحة أنها تتمنى أن تصبح طبيبة أسنان، وأن يوفقها الله بعد كل هذا المجهود.

وقالت «ندى» طالبة بالثانوية، إن الامتحان جاء على غير المتوقع وكان مناسبًا وليس به أي مشاكل، مشيرة إلى أنها كانت تأخذ دروسًا خصوصية للتقوية في جميع المواد العلمية، وتتمنى دخول كلية مناسبة لسوق العمل.

وفتحت مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، أبوابها لخروج طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحان اللغة العربية.

وقالت إيمان عبدالله طالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية لـ "الدستور" إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تضع باقي الامتحانات على نفس المستوى.

وقال يوسف عبدالله، طالب بالثانوية العامة في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، إن اللغة العربية كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وتضمنت العديد من الأسئلة الخاصة بالمتفوقين.

وأوضح جمال عبدالله، طالب بالثانوية العامة في مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات لـ "الدستور" أن الامتحان كان سهلاً.

أما في محافظة بني سويف فقد تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم، بعد الخروج من لجان الامتحان لمادة اللغة العربية الذي وصفوه بالسهل إلا أنه يحتوي على جزيئات تحتاج إلى تركيز.

وأكد طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولي الشعراوي بمدينة بني سويف أن الامتحان مباشر وفي مستوى الطالب المتوسط إلا أنه كان به بعض الجزئيات الصعبة تحتاج إلى التفكير والذكاء.

وأكد مصطفى جمعة أن الامتحان جاء مباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط وأنه انتهى من الإجابة عن جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأشار يحيى منصور إلى أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة في النحو والقراءة والقطعة بالأسئلة المقالية، وهناك أجزاء خاصة في النصوص كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير وترتيب الإجابة.

وفي محافظة القليوبية، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمدينة بنها حول امتحان اللغة العربية، حيث انقسم الطلاب حول مستوى الامتحان.

وأكد عدد كبير من الطلاب أن الامتحان مناسب وفي مستوي الطالب المتوسط، بينما أكد آخرون أن الامتحان كان به نقاط صعبة خاصة أسئلة النحو.