ولي أمر: الثانوية العامة معاناة للأسرة قبل الطلاب (فيديو)

قال محمد سيد، ولي أمر طالب وطالبة بالثانوية العامة، إن هذه المرحلة تشكل عبئا إضافيا على الأسرة والطلبة أيضا.

وأضاف لـ “الدستور”، أن مرحلة الثانوية العامة تحتاج لميزانية خاصة بها، سواء بالدروس الخصوصية أو المراجعات النهائية قبل كل امتحان، معقبا: “تشكل معاناة للأسرة قبل الطلبة”.

وأكد سيد، أن أيام امتحانات الثانوية العامة، يستعد المنزل بكل أفراده لتهيئة الأجواء للطالب، كما أنه ممنوع الزيارات العائلية خلال هذه الأيام من أجل تجنب تشتيت الطلبة.

ونوه إلى أن الروتين اليومي لأولاده بالثانوية العامة يتخلله وقتا للترويح عن النفس والمرح، من خلال مشاهدة التلفزيون أو النزول مع أصدقائهم حتى لا يصابوا بالملل.

ووبدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد منذ قليل على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، في ثالث أيام الامتحانات، لأداء امتحان اللغة العربية، بإجمالي عدد 780 ألفا و25 طالبا وطالبة، في 2098 لجنة امتحانية، حيث بدأ امتحان اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية عشرة ظهرا.