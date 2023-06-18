الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معلم لغة عربية: امتحان الثانوية اليوم الأسهل فى النظام الحديث.. والوزير كسر خوف الطلاب

طلاب
طلاب

قال مهتدي سلطان، كبير معلمي اللغة العربية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد، سهل للغاية، ويُعد من أسهل امتحانات الثانوية العامة في النظام الحديث.

وأكد أن الأسئلة واضحة ومباشرة، مضيفًا: "لو الطالب استبعد الإجابات الخطأ البعيدة، يصل إلى الإجابة بسهولة ويسر"، مشيرًا إلى أن الوزير نجح في كسر رهبة الامتحان.

وفي وقتٍ سابق، صرّح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن صور ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق امتحان مادة اللغة العربية، صباح اليوم، غير صحيحة وليس لها أي علاقة بمادة امتحان اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولًا بأول.

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