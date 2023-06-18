مرتضى منصور فى دعوى "الاعتداء على موظفة": جاى أحتفل بعيد ميلادى فى المحكمة

استمعت هيئة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، إلى مرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وطلب مرتضى منصور من هيئة المحكمة الاستعلام من إدارة "فيسبوك" وإدارة يوتيوب للتأكد من أن الصفحة التي ذكرتها الشاكية في دعوتها لا تخصه، وليس هو القائم عليها، وليست ملكه.

وأوضح مرتضى منصور، خلال مرافعته في اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية: "تقدمت إلى هيئة المحكمة بإقرار يفيد بأنه هناك شخصًا آخر يدير الصفحة، والمحكمة مأخدتش بيه، فلو كده نخاطب الفيسبوك عشان ما نجيش الاقتصادية تاني يا ريس".

وطلب مرتضى منصور التصريح له بالحصول على ما يفيد بتقديمه بلاغات للنائب العام ضد الشاكية، بالإضافة لطلبه التصريح بالحصول على ما زعم أنه صدر قرار بوقف الموظفة عن العمل، كما ادعى سابق اتهامها في قضايا رشوة.

وقال مرتضى منصور، في مرافعته أمام المحكمة: "أنا عيد ميلادي النهارده وجاي أحتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرًا ليكم".

وأردف مرتضى منصور: "إن الموظفة تم وقفها عن العمل من قبل جهتها، وادّعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي، هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك".

ويواجه مرتضى منصور تهمة الاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.