الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مرتضى منصور فى دعوى "الاعتداء على موظفة": جاى أحتفل بعيد ميلادى فى المحكمة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

استمعت هيئة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، إلى مرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وطلب مرتضى منصور من هيئة المحكمة الاستعلام من إدارة "فيسبوك" وإدارة يوتيوب للتأكد من أن الصفحة التي ذكرتها الشاكية في دعوتها لا تخصه، وليس هو القائم عليها، وليست ملكه.

وأوضح مرتضى منصور، خلال مرافعته في اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية: "تقدمت إلى هيئة المحكمة بإقرار يفيد بأنه هناك شخصًا آخر يدير الصفحة، والمحكمة مأخدتش بيه، فلو كده نخاطب الفيسبوك عشان ما نجيش الاقتصادية تاني يا ريس".

وطلب مرتضى منصور التصريح له بالحصول على ما يفيد بتقديمه بلاغات للنائب العام ضد الشاكية، بالإضافة لطلبه التصريح بالحصول على ما زعم أنه صدر قرار بوقف الموظفة عن العمل، كما ادعى سابق اتهامها في قضايا رشوة.

وقال مرتضى منصور، في مرافعته أمام المحكمة: "أنا عيد ميلادي النهارده وجاي أحتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرًا ليكم".

وأردف مرتضى منصور: "إن الموظفة تم وقفها عن العمل من قبل جهتها، وادّعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي، هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك".

ويواجه مرتضى منصور تهمة الاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها.

الاقتصادية فيسبوك مرتضى منصور موظفة عمومية مرافعة مرتضى منصور

الأكثر قراءة

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

أزمة النحو.. طلاب الثانوية العامة: «متوقعناش الامتحان» (فيديو)

رفع قيمة رسوم تأشيرة دخول البلاد لـ 700 دولار

إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل ابنها بمساعدة شقيقه فى حلوان

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران