الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5 حالات غش فى ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

طلاب
طلاب

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي عدد (728439) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد (1179) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة كفرالشيخ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان، خلال اليوم الثالث من الامتحانات، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 5 حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يؤدون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان  اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

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