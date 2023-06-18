سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

أثار سؤال في فرع القراءة بامتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تضمن الامتحان سؤالاً عن «ثلث التسعة كام؟».

وقال محمد عطية مدرس أول لغة عربية، إن الامتحان تضمن سؤالا عن كم ساعة من اليوم يقضيها مستخدمو الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن القطعة تضمنت أن المستخدمين في هذه الدول يقضون يومياً 9 ساعات على الإنترنت ثلثها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عطية لـ«الدستور» أن الإجابة الصحيحة هي 3 ساعات.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي 728439 ألف طالب/ طالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى 1179 طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى 255 طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

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