الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

طلاب
طلاب

أثار سؤال في فرع القراءة بامتحان اللغة العربية ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، جدلاً واسعاً بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث تضمن الامتحان سؤالاً عن «ثلث التسعة كام؟».

وقال محمد عطية مدرس أول لغة عربية، إن الامتحان تضمن سؤالا عن كم ساعة من اليوم يقضيها مستخدمو الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن القطعة تضمنت أن المستخدمين في هذه الدول يقضون يومياً 9 ساعات على الإنترنت ثلثها على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأضاف عطية لـ«الدستور» أن الإجابة الصحيحة هي 3 ساعات.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي 728439 ألف طالب/ طالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى 1179 طالبا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى 255 طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

inbound3814866599145281886
inbound3814866599145281886
inbound551750313620663759
inbound551750313620663759
رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة مادة اللغة العربية متحانات الثانويه العامة متابعة امتحانات مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

لغز فيديو الـ45 ثانية.. علاقة آثمة بين فتاة وشقيقها وراء ترك رضيعة أمام دار أيتام

مرتضى منصور فى دعوى "الاعتداء على موظفة": جاى أحتفل بعيد ميلادى فى المحكمة

"دخلته جروب العمارة".. زوجة فى دعوى خلع: "كان بيجيب جارتنا ويحبس العيال"

5 حالات غش فى ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران