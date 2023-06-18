"دخلته جروب العمارة".. زوجة فى دعوى خلع: "كان بيجيب جارتنا ويحبس العيال"

"بيحبس الولاد لحد ما يدخل صديقته غرفته مستغلا غيابي في العمل".. بهذه الكلمات بدأت نسمة عبدالعال حديثها، لـ"الدستور"، أثناء تحريرها دعوى خلع بمحكمة الأسرة في زنانيري بالقاهرة تحمل رقم 725 لسنة 2023.

وقالت: "مر على زواجنا 10 سنوات، وأثمر عن إنجاب ولدين وبنت، وطوال فترة زواجنا كان يدا بيد في كل شيء، ولضيق الحال قررت العمل وتركت أولادي بمفردهم لمساعدته في مصاريف المنزل".

وتابعت نسمة: "منذ 7 أشهر تقريبًا قمنا بتأجير شقة جديدة قريبة من مدارس الأولاد، وفي أول أيامنا في العقار تفاجأت بأنه يخبرني بأن إحدى السيدات بالعقار طلبت رقم هاتفه لإدخاله في جروب خاص بالعقار، فلم أشغل عقلي بأي شيء، لكن منذ ذلك الوقت بدأ الشك يملأ قلبي تجاهه لأنه أصبح ينتقد كل تصرفاتي وينفر مني طوال الوقت".

وأضافت الزوجة: "منذ مدة بسيطة علمت من أولادي بأن والدهم بعض الأوقات يعود من عمله مبكراً ويظل في غرفته حتى ميعاد عودتي، ويقوم بحبسهم في إحدى الغرف لمدة قصيرة ولا يعلمون السبب، فطلبت منهم بأن يتصلوا بي فور قيامه بحبسهم ودخوله غرفته، وبالفعل اتصلوا عليَّ وفور عودتي اكتشفت وجود إحدى السيدات معه بالغرفة، وهي جارتنا بالعقار ومطلقة وتعيش بمفردها، فقمت بإخبار الجيران في العقار، ورفضت تحرير محضر بالواقعة خوفًا على أطفالي".