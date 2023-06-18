الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"دخلته جروب العمارة".. زوجة فى دعوى خلع: "كان بيجيب جارتنا ويحبس العيال"

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

"بيحبس الولاد لحد ما يدخل صديقته غرفته مستغلا غيابي في العمل".. بهذه الكلمات بدأت نسمة عبدالعال حديثها، لـ"الدستور"، أثناء تحريرها دعوى خلع بمحكمة الأسرة في زنانيري بالقاهرة تحمل رقم 725 لسنة 2023.

وقالت: "مر على زواجنا 10 سنوات، وأثمر عن إنجاب ولدين وبنت، وطوال فترة زواجنا كان يدا بيد في كل شيء، ولضيق الحال قررت العمل وتركت أولادي بمفردهم لمساعدته في مصاريف المنزل".

وتابعت نسمة: "منذ 7 أشهر تقريبًا قمنا بتأجير شقة جديدة قريبة من مدارس الأولاد، وفي أول أيامنا في العقار تفاجأت بأنه يخبرني بأن إحدى السيدات بالعقار طلبت رقم هاتفه لإدخاله في جروب خاص بالعقار، فلم أشغل عقلي بأي شيء، لكن منذ ذلك الوقت بدأ الشك يملأ قلبي تجاهه لأنه أصبح ينتقد كل تصرفاتي وينفر مني طوال الوقت".

وأضافت الزوجة: "منذ مدة بسيطة علمت من أولادي بأن والدهم بعض الأوقات يعود من عمله مبكراً ويظل في غرفته حتى ميعاد عودتي، ويقوم بحبسهم في إحدى الغرف لمدة قصيرة ولا يعلمون السبب، فطلبت منهم بأن يتصلوا بي فور قيامه بحبسهم ودخوله غرفته، وبالفعل اتصلوا عليَّ وفور عودتي اكتشفت وجود إحدى السيدات معه بالغرفة، وهي جارتنا بالعقار ومطلقة وتعيش بمفردها، فقمت بإخبار الجيران في العقار، ورفضت تحرير محضر بالواقعة خوفًا على أطفالي".

إحدى السيدات الاسرة الأوقات الزوجة الغرفة العمل القاهرة

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

أزمة النحو.. طلاب الثانوية العامة: «متوقعناش الامتحان» (فيديو)

رفع قيمة رسوم تأشيرة دخول البلاد لـ 700 دولار

تنسيق التمريض 2023 سوهاج.. وشروط التقديم

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران