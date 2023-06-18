الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 محافظة الدقهلية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يكثر البحث عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة منذ أيام واستعداد الطلاب للمرحلة الجديدة مع العام الدراسي القادم.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية

 

ننشر في هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والانتهاء من التظلمات التي تقدم بها طلاب الصف الثالث الإعدادي.

حتى الآن لم يعتمد محافظ الدقهلية تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2023/2024 ومن المتوقع أن يتم اعتمادها خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من فحص التظلمات التي تقدم بها الطلاب لنتيجة الصف الثالث الاعدادي.

وكان قد اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت  87.5%، وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام 123812 طالب وطالبة نجح منهم 108296 طالب وطالبة.

خلال تفقده لجان الامتحانات.. محافظ الدقهلية يوجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب

"تموين الدقهلية": توريد 335 ألفًا و577 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

 

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2024 

 

 طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وإحضار صورتين منها.

أصل شهادة النجاح في الإعدادية، وصورتان منها.

الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.

صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

البطاقة الصحية للطالب.

6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب.

بطاقة الاختيار.

2 طابع مهن تعليمية.

 حافظة بلاستيكية. 

ملف ورقي للتقديم في الثانوية العامة.

قد يهمك أيضا:

txt

تنسيق محافظة المنوفية 2023- 2024 جميع المراحل

txt

محافظ المنوفية يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام

تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 2024

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

الحبس سنة للمتهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران