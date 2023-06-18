يكثر البحث عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة منذ أيام واستعداد الطلاب للمرحلة الجديدة مع العام الدراسي القادم.

تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية

ننشر في هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2023 2024 محافظة الدقهلية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والانتهاء من التظلمات التي تقدم بها طلاب الصف الثالث الإعدادي.

حتى الآن لم يعتمد محافظ الدقهلية تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 2023/2024 ومن المتوقع أن يتم اعتمادها خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من فحص التظلمات التي تقدم بها الطلاب لنتيجة الصف الثالث الاعدادي.

وكان قد اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5%، وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام 123812 طالب وطالبة نجح منهم 108296 طالب وطالبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي 2024

طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وإحضار صورتين منها.

أصل شهادة النجاح في الإعدادية، وصورتان منها.

الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.

صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

البطاقة الصحية للطالب.

6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب.

بطاقة الاختيار.

2 طابع مهن تعليمية.

حافظة بلاستيكية.

ملف ورقي للتقديم في الثانوية العامة.

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