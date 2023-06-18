خلال تفقده لجان الامتحانات.. محافظ الدقهلية يوجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بمدينة المنصورة، ورافقه ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن عدد طلاب شهادة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات هذا العام في المحافظة يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 151 لجنة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاونًا وتنسيقًا تامًا بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن الدقهلية، ومديرية الشئون الصحية لضمان سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

وقد وجه "مختار" رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وثمّن المحافظ دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى التنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة لأبنائنا الطلاب، وتمنى لهم مستقبلًا واعدًا ليخرج لنا جيلًا جديدًا يحمل راية مصر عالية خفاقة في الداخل والخارج.

وبدأ امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، في الساعة 9 صباحًا.