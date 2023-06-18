الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2023، حيث انطلق امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، وقد بدأ وقت العربي للصف الثالث الثانوي في التاسعة صباحاً، واستمر لمدة 3 ساعات حتى الساعة الثانية عشر بعد الظهر.

وجاء حل سؤال النصوص في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة كالتالي:

قال عبدالمحسن الكاظمي 

لا يهدم الدهر مهما كانَ مِعْوّله    شعبًا تحصن بالأخلاق فامتنعا

قل للذي رفعته في الورى شيم    فوق الذي قد سما في الناس وارتفعا

يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا    ووحدوا بيننا الآحاد والجمعا 

إذا جعلنا من سعينا سببا            فقد وصلنا به الحبل الذي انقطعا

لتضربن على الأيدي الألى هجموا     ولننصرن الذي عن عزه دفعا

لئن سئت مصر بالإحسان واندفعت    فكم شهدنا لها يوم لها الندى دفعا

لا يستوى في مجال الذكر منزلة       من ضر أقوامه عمدًا ومن نفعا

22- الصواب د ردع المحتل ومعاونة المدافعين عن الوطن.

23 الصواب أ المبادرة إلى مساعدة غيرها من الدول في شتى المواقف

24 الصواب ج الدعوة إلى الاتحاد والمحبة ولم الشمل.

25 الصواب د إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

26 الصواب أ حبذا لو تآخى الناس واتحدوا.

27 الصواب أ الحماسة والعزم على استعادة كرامة الأمة والرغبة في مقاومة المحتل.

28 الصواب ج استعارة مكنية.

29 الصواب أ الدعوة إلى وحدة الأمة ومعالجة مشكلات المجتمع.

الأدب 

30 . الاهتمام بالمناسبات الاجتماعية والمجاملات.

31 . التطلع للآفاق في طموح.

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