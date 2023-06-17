السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الدقهلية": توريد 335 ألفًا و577 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية، السيد دايرة، إنه تم توريد 335 ألفًا و577 طنًا و423 كيلو جرامًا من الأقماح حتى أمس الجمعة.

وأشار وكيل الوزارة - في بيان اليوم السبت - إلى انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني، وأن جودة القمح هذا العام ارتفعت نسبتها إلى 96% من المحصول بجودة 23.5، موضحًا أن التجار مشاركون في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بتوريدهم القمح للصوامع. 

في السياق ذاته، قال وكيل الوزارة، إن حملات إدارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية المكثفة التي شنتها الإدارة على المخابز والأسواق لضبط المخالفين أمس؛ أسفرت عن تحرير 67 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة في 3 مراكز بالسنبلاوين وبندر ميت غمر والجمالية.

وأكد أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لن تتهاون مع أية مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.

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