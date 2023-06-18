الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة الحج بالأراضى المقدسة تستقبل آخر أفواج الحجاج.. الخميس

الحجاج
الحجاج

قالت غرفة الشركات السياحية إن آخر أفواج الحج السياحي من المقرر أن يصل إلى الأراضي المقدسة الخميس المقبل، حيث تستمر البعثة المصرية في استقبال الحجاج المصريين حتى الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري، على أن تبدأ رحلات العودة بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، ابتداءً من 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023. 

وأضافت غرفة الشركات أن البعثة الرسمية انتهت تمامًا من الاستعدادات الخاصة بالحجاج، بالإضافة إلى استمرار اللجان المشرفة على عملية التسكين بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتتم بسهولة ويسر، وحل أي أزمة قد تعرقل الحجاج خلال تسكينهم، بالإضافة لتوفير أتوبيسات مكيفة وحديثة لنقل الحجاج إلى مكة المكرمة لإتمام بقية مناسك الحج، وتم توفير وجبات جافة للحجاج خلال رحلة التفويج، كذلك تقديم الإرشادات الخاصة بمناسك الحج والمواعظ. 

وأشارت الغرفة إلى أن البعثة الرسمية للحج السياحي انتهت من تجهيز وافتتاح أول عيادة للبعثة الطبية، لتقديم الخدمات الطبية لحجاج الحج السياحي، والذين يبلغ عددهم حوالي 16 ألف حاج هذا العام.

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