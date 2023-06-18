الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنسيق الثانوية العامة 2023 في قنا: المؤشرات الأولية والأوراق المطلوبة

امتحانات
امتحانات

يترقب أولياء الأمور في قنا إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023، وذلك عقب اعتماد اللواء أشرف الداودي محافظ الإقليم نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي منذ أيام قليلة، وإعلان أسماء أوائل الطلاب والاتصال بهم هاتفيًا، لتهنئتهم بتفوقهم الدراسي.

وكشفت المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس.

وذكرت الصفحة الرسمية لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بقنا، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 250 درجة بجميع المدارس الثانوي العام، و190 درجة للصنايع الميكانيكا و170 للصنايع الزخرفية، و150 للصنايع بنات، و240 للفندقية و223 للتجارة، و140 للزراعة، فيما لم تصدر مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا او مكتب اعلام محافظة قنا، أي بيان يؤكد التنسيق حتي الأن.

◘ الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوي العام:

1- تقديم اصل بيان النجاح في الشهادة الإعدادية (مرفق مع الأصل 3 صور)
2- شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر (أصل و3 صور).
3- وتقديم وصل دفع المصروفات (أصل و2 صورة).
4- إرفاق صورة ولي الأمر.
5- تقديم صور شخصية مقاس 4×6 مكتوب عليها اسم الطالب، عدد 5 صور.
6- البطاقة الصحية للطالب.
7- ملف ورقي، أو دوسيه بلاستيك لإرفاق كافة الأوراق به.

اللواء اشرف الداودي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا القرارات اللوا القرارا المدارس الثانوي

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