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الإثنين 03 يوليو 2023
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مصر

موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خلال ساعات

محمد مجاهد
محمد مجاهد

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

فارتفعت معدلات البحث على من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الدبلومات الفنية، عبر محركات البحث جوجل، عن موعد إعلان نتيجة نهاية العام للدبلومات الفنية 2022/2023.

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الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

 

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023


وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أنه تم الإنتهاء من عمليات تصحيح وتقدير نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وكشف نائب وزير التعليم، أنه جاري تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، لاعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال الساعات المقبلة.

وأكد نائب الوزير، أن الطلاب يستطيعون الحصول على النتيجة فور اعتمادها، برقم الجلوس الخاص بالطالب، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن لطلاب الدبلومات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، من خلال رقم جلوس الطالب عبر رابط البوابة المصرية للتعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ .

 

الآن| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر البوابة المصرية للتعلم الفني

6 مراحل.. كواليس إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

نتائج الدبلومات الفنية 2023


وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الأحد الماضي، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.

وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪، وعبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وهدى غريب السيد (الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وعز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.

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