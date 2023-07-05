بالأسماء.. قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 قبل إعلان النتيجة رسميًا

كشفت مصادر من قطاع التعليم الفني أن عدد الأوائل بالدبلومات الفنية 2023 يتخطى 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دعت الأوائل لتكريمهم قبل المؤتمر الصحفي، المُقرر أن يُعقد اليوم الأربعاء، لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم قائمة الأوائل، ندى أيمن عشري العبد، من مدرسة قويسنا الثانوية الفندقية، من محافظة المنوفية، المركز الأول على مستوى الجمهورية تعليم فندقي نظام 3 سنوات، وعمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.

كما تضم القائمة؛ فيرنا أسامة إسكندر، من مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية دبلومات فنية، وإنجى خالد السيد محمود، من مدرسة "أمبروزو" الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهورية.

والطالبة منة الديب في الدبلومات الفنية من مدرسة رأس البر الفندقية، وحصلت على المركز الأول، والطالب محمد رزق سليمان قنيبر- قرية الحدادي- سيدي سالم، الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7.

والطالبة بسمة شوقي عبدالحميد بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بإيتاى البارود، لحصولها على المركز الثانى على مستوى الجمهورية نظام الجدرات.

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