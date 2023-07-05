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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية عبر جوجل، من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على مستقبلهم، من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم في كافة محافظات مصر لانتهاء عمليات التصحيح.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية كافة خطوات الحصول علي نتائج الدبلومات الفنية 2023 من خلال رقم الجلوس محافظة الدقهلية من قبل الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك الرابط المباشر لها.

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رقم الجلوس محافظة الدقهلية سوف يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في الساعات القادمة، وذلك عقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وهو الدكتور رضا حجازي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رقم الجلوس أو استعلامك بالاسم فقط.

 موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

وعن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية، قالت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، إن نتائج الدبلومات الفنية 2023 بمحافظة الدقهلية وكافة المحافظات بمؤتمر صحفي ، وذلك بعد اعتمادها رسميًا خلال ساعات قليلة تعلن من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واعتمدت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية عقب الانتهاء من رصد وجمع درجات الطلاب بمختلف المحافظات.

الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

إعلانها اليوم.. رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

  • يجب على تلميذ الدبلوم فتح بوابة التعليم الفني عبر رابط https://fany.emis.gov.eg/.
  • يجب على طالب الدبلوم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.
  • يجب على طالب الدبلوم تحديد محافظة الإقامة.
  • يجب على طالب الدبلوم تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • يجب على طالب الدبلوم اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.
  • يجب على طالب الدبلوم الضغط على «عرض النتيجة».
  • ستظهر لك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا وتظهر على الفور بكل سهولة بعد اعتمادها.
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